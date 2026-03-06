Ричмонд
США заявили о еще одном подбитом иранском корабле

CENTCOM: США нанесли удар по иранскому кораблю-носителю беспилотников.

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Военные США нанесли удар по иранскому кораблю-носителю беспилотников, сообщает Центральное командование ВС США.

США потопили свыше 30 иранских кораблей, сообщал 27 февраля глава командования адмирал Брэд Купер.

«Иранский корабль-носитель беспилотников, размером примерно с авианосец времен Второй мировой войны, был атакован и сейчас охвачен огнем», — указало командование в Х.

Неясно, входит ли этот корабль в число тех 30 подбитых, о которых сообщалось ранее.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

