В немецкой армии участились случаи использования нацистских символов

Другая военнослужащая женского пола «неоднократно ставила под сомнение исторически подтвержденные факты о Второй мировой войне и Холокосте, заявляя при этом, что немецкая история преподается (в учебных заведениях — ред.) неверно», говорится в отчете. Еще один военнослужащий, проходивший офицерскую подготовку в военном университете, устроил провокацию в аудитории, подключив во время лекции свой служебный ноутбук к проектору. На нем высветилось изображение солдат вермахта на восточном фронте Второй мировой войны.