В США признали превосходство России в развитии боевых дронов

Россия смогла добиться преимущества в применении автономных средств поражения благодаря созданию центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Россия смогла добиться преимущества в применении автономных средств поражения благодаря созданию центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Об этом заявил генерал-майор Сухопутных войск США Стивен Маркс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

По словам военачальника, характер современных боевых действий стремительно меняется. Он отметил, что автономные системы уже перестали быть технологией будущего и активно используются на поле боя.

Маркс заявил, что многие страны активно инвестируют в разработку и внедрение таких систем. В качестве примера он привел российский центр «Рубикон».

По его словам, подразделение создано при значительном финансировании и занимается централизованными закупками беспилотных систем, внедрением новой тактики и подготовкой операторов.

Американский генерал отметил, что речь идет не только о появлении новых видов вооружений, но и о формировании новой структуры управления, которая позволяет быстро и масштабно применять автономные системы.

Он также указал, что российские военные используют беспилотники в ходе конфликта на Украине для поражения важных целей.

По мнению Маркса, решающим фактором в применении таких технологий становится не только наличие самих систем, но и организационная структура, позволяющая эффективно использовать их в боевых условиях.

Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» был создан в августе 2024 года по указанию министра обороны России Андрея Белоусова.

Одним из основных направлений его работы является подготовка инструкторов и операторов беспилотных комплексов для подразделений беспилотной авиации. Также центр занимается обучением специалистов, работающих как в одиночных расчетах, так и в составе групп.

