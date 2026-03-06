Пятый участник нападения на погранвойска Кубы умер от ран

МЕХИКО, 6 мар — РИА Новости. Пятый участник вооруженного нападения на морское подразделение пограничных войск Кубы, получивший ранения во время столкновения, скончался, сообщило МВД республики.
«Роберто Альварес Авила скончался 4 марта в результате полученных ранений», — говорится в сообщении министерства внутренних дел Кубы о ходе расследования сорванной попытки террористического проникновения на территорию страны.
Ранее кубинские власти сообщали, что катер под флагом США вторгся в территориальные воды страны и открыл огонь по пограничникам. В результате ответного огня были ликвидированы четыре человека, еще шесть участников группы были задержаны.
МВД сообщило, что расследование обстоятельств нападения продолжается, а показания задержанных дополняются другими следственными действиями. В ходе расследования устанавливается причастность к подготовке акции лиц, проживающих в США.
Задержанные на Кубе диверсанты являются кубинцами, проживающими в США, а часть из них имеет криминальное прошлое. Двое фигурантов, по информации ведомства, находились в национальном списке лиц, разыскиваемых за причастность к террористической деятельности. Всем им официально предъявлены обвинения в терроризме.
Следствие также установило предполагаемого организатора диверсии — проживающую в США главу антиправительственного «Движения 30 ноября» Маритцу Луго Фернандес. По версии кубинских властей, операция готовилась за рубежом при участии членов этой структуры. Группа намеревалась проникнуть на территорию страны, атаковать военные объекты и спровоцировать общественные беспорядки.