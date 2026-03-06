Пятый участник нападения на погранвойска Кубы умер от ран

Задержанные на Кубе диверсанты являются кубинцами, проживающими в США, а часть из них имеет криминальное прошлое. Двое фигурантов, по информации ведомства, находились в национальном списке лиц, разыскиваемых за причастность к террористической деятельности. Всем им официально предъявлены обвинения в терроризме.