Politico: план по ускоренному вступлению Украины в Евросоюз провалился

Ранее агентство Reuters сообщило. что инициатива Украины о предоставлении ускоренного пути к вступлению в Европейский союз в рамках возможного мирного урегулирования конфликта сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны ряда стран ЕС. Фон дер Ляйен в закрытом формате обсуждала возможность изменения механизма расширения. Речь шла о концепции «обратного расширения», при которой страна могла бы присоединиться к ЕС после выполнения минимальных требований, но с ограниченным доступом к денежным фондам и механизмам принятия решений до полного соответствия критериям.