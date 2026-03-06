Ричмонд
СВО
Politico: план по ускоренному вступлению Украины в Евросоюз провалился

БРЮССЕЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Послы стран Евросоюза отказались принимать предложение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о так называемом «обратном расширении», подразумевающем ускоренное вступление Украины в ЕС в 2027 году. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Источник: Reuters

Отмечается, что послы объявили о своем решении главе ЕК на ужине в Брюсселе 4 марта, назвав этот проект «спорным». Дипломаты, присутствовавшие не неформальный встрече, сказали изданию, что несогласные с идеей прямо заявили о нежизнеспособности «обратного расширения» по отношению к Украине и не готовы даже искать компромиссы по этому предложению.

Ранее агентство Reuters сообщило. что инициатива Украины о предоставлении ускоренного пути к вступлению в Европейский союз в рамках возможного мирного урегулирования конфликта сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны ряда стран ЕС. Фон дер Ляйен в закрытом формате обсуждала возможность изменения механизма расширения. Речь шла о концепции «обратного расширения», при которой страна могла бы присоединиться к ЕС после выполнения минимальных требований, но с ограниченным доступом к денежным фондам и механизмам принятия решений до полного соответствия критериям.

Вместе с тем, по данным источников Reuters, данная инициатива не получила поддержки. «Концепция обратного расширения мертва», — заявил один из собеседников агентства. Другой источник отметил, что Украина «пока не готова» к членству и сталкивается с серьезными проблемами с коррупцией.

