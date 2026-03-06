Генконсульство РФ в Хьюстоне готово помочь россиянину Бузолину

Ранее Минюст США заявил о предъявлении 38-летнему Бузолину обвинений в преступном сговоре с целью отмывании средств на сумму свыше $1,2 млн, полученных в результате применения мошеннической схемы. Россиянин предстал 5 марта перед судом в Хьюстоне. Согласно сведениям американских властей, Бузолин, являющийся уроженцем Тюмени, в июле 2025 года зарегистрировал в Хьюстоне компанию Verisola, занимающуюся медицинским оборудованием, и открыл на ее имя несколько банковских счетов. Компания якобы подавала фиктивные декларации о предоставлении оборудования в фирмы, связанные с программой государственной медицинской помощи Medicare. Всего на счета компании поступило, по версии компетентных органов США, порядка $1,7 млн, из них по меньшей мере $1,2 млн были выведены за рубеж. Россиянин был задержан в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), откуда он, в соответствии с информацией органов американской прокуратуры, собирался вылететь, не имея обратного билета. Конечным пунктом его назначения, как заявляет Минюст США, была Москва. В случае признания виновным Бузолину может грозить до 20 лет тюремного заключения.