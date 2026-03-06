ЕЭК: сотрудничество с ООН выходит на новый уровень

Обсуждение глобальной экономической повестки.
В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и ЭСКАТО.
Обсуждение коснулось тенденций мировой торговли. Влияния цифровизации на экономику государств. Перспектив развития регионального сотрудничества.
Системное сотрудничество с ООН.
Бакытжан Сагинтаев подчеркнул важность взаимодействия с Организацией Объединенных Наций.
«Евразийская экономическая комиссия последовательно выстраивает системное сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, ее региональными комиссиями и специализированными учреждениями как единым ключевым элементом современной многосторонней архитектуры. Диалог с ЭСКАТО является последовательным и стратегически важным продолжением нашей деятельности», — отметил он.
Новый меморандум о сотрудничестве.
В настоящее время стороны ведут подготовку нового Меморандума о взаимопонимании.
Необходимость обновления документа связана с тем, что срок действия текущего соглашения истекает в конце 2026 года.
Проект нового меморандума предусматривает ключевые направления сотрудничества.
Среди них цифровая трансформация. Развитие искусственного интеллекта. Продвижение принципов зеленой экономики.
Приглашение на Евразийский экономический форум.
Бакытжан Сагинтаев и Армида Салсия Алишахбана выразили уверенность, что взаимодействие ЕЭК и ЭСКАТО выходит за рамки институционального сотрудничества.
Они подчеркнули, что партнерство становится важным элементом региональной координации.
В завершение встречи глава Коллегии ЕЭК пригласил исполнительного секретаря ЭСКАТО принять участие в Евразийском экономическом форуме.
ЭСКАТО является одной из пяти региональных комиссий ООН.
Штаб-квартира организации расположена в Бангкоке.
В состав комиссии входят 53 государства-члена.
Первый меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и ЭСКАТО был подписан в 2013 году.
Действующий меморандум стороны заключили в 2019 году.