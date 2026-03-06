ЕЭК: сотрудничество с ООН выходит на новый уровень

«Евразийская экономическая комиссия последовательно выстраивает системное сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, ее региональными комиссиями и специализированными учреждениями как единым ключевым элементом современной многосторонней архитектуры. Диалог с ЭСКАТО является последовательным и стратегически важным продолжением нашей деятельности», — отметил он.