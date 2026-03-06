Ричмонд
ЕЭК: сотрудничество с ООН выходит на новый уровень

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев 5 марта провел рабочую встречу в Бангкоке с заместителем Генерального секретаря ООН, Исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана Армидой Салсия Алишахбаной, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Обсуждение глобальной экономической повестки.

В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и ЭСКАТО.

Обсуждение коснулось тенденций мировой торговли. Влияния цифровизации на экономику государств. Перспектив развития регионального сотрудничества.

Системное сотрудничество с ООН.

Бакытжан Сагинтаев подчеркнул важность взаимодействия с Организацией Объединенных Наций.

«Евразийская экономическая комиссия последовательно выстраивает системное сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, ее региональными комиссиями и специализированными учреждениями как единым ключевым элементом современной многосторонней архитектуры. Диалог с ЭСКАТО является последовательным и стратегически важным продолжением нашей деятельности», — отметил он.

Новый меморандум о сотрудничестве.

В настоящее время стороны ведут подготовку нового Меморандума о взаимопонимании.

Необходимость обновления документа связана с тем, что срок действия текущего соглашения истекает в конце 2026 года.

Проект нового меморандума предусматривает ключевые направления сотрудничества.

Среди них цифровая трансформация. Развитие искусственного интеллекта. Продвижение принципов зеленой экономики.

Приглашение на Евразийский экономический форум.

Бакытжан Сагинтаев и Армида Салсия Алишахбана выразили уверенность, что взаимодействие ЕЭК и ЭСКАТО выходит за рамки институционального сотрудничества.

Они подчеркнули, что партнерство становится важным элементом региональной координации.

В завершение встречи глава Коллегии ЕЭК пригласил исполнительного секретаря ЭСКАТО принять участие в Евразийском экономическом форуме.

Форум пройдет 28—29 мая 2026 года в Астане.

ЭСКАТО является одной из пяти региональных комиссий ООН.

Штаб-квартира организации расположена в Бангкоке.

В состав комиссии входят 53 государства-члена.

Первый меморандум о взаимопонимании между ЕЭК и ЭСКАТО был подписан в 2013 году.

Действующий меморандум стороны заключили в 2019 году.

