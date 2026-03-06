Chanel зарегистрировал два товарных знака в России

Как прокомментировали РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, теперь под товарным знаком «Chanel 2.55» в России смогут продаваться сумки, ремни для сумок, бумажники и монетницы. На официальном сайте модного дома под этим брендом представлена линия женских сумочек.