Chanel зарегистрировал два товарных знака в России

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Ушедший из России модный дом Chanel зарегистрировал два товарных знака в стране, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, компания подала заявки в декабре 2024 года и в феврале 2025 года. В качестве заявителя указана швейцарская компания «Шанель САРЛ».
Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак «Chanel 2.55», а также изображение фирменного логотипа Chanel.
Как прокомментировали РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, теперь под товарным знаком «Chanel 2.55» в России смогут продаваться сумки, ремни для сумок, бумажники и монетницы. На официальном сайте модного дома под этим брендом представлена линия женских сумочек.
В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России.