Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Chanel зарегистрировал два товарных знака в России

РИА Новости: Chanel зарегистрировал два товарных знака в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Ушедший из России модный дом Chanel зарегистрировал два товарных знака в стране, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам ведомства, компания подала заявки в декабре 2024 года и в феврале 2025 года. В качестве заявителя указана швейцарская компания «Шанель САРЛ».

Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак «Chanel 2.55», а также изображение фирменного логотипа Chanel.

Как прокомментировали РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, теперь под товарным знаком «Chanel 2.55» в России смогут продаваться сумки, ремни для сумок, бумажники и монетницы. На официальном сайте модного дома под этим брендом представлена линия женских сумочек.

В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России.