Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Щербаченко раскрыл, как подростки становятся соучастниками преступных схем

Дропперы используются злоумышленниками для вывода денег, то есть эти люди должны с помощью серии переводов обелить полученные преступным путём средства. Об этом рассказал RT доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.

Дропперы используются злоумышленниками для вывода денег, то есть эти люди должны с помощью серии переводов обелить полученные преступным путём средства. Об этом рассказал RT доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.

Он предупредил, что часто жертв втягивают в дропперство с помощью «вакансий» в интернете с обещанием большого и лёгкого заработка.

Как подчеркнул Щербаченко, наиболее подвержены таким схемам подростки, а также студенты, пенсионеры и люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Говоря о том, как выглядит работа дроппера, специалист объяснил, что прежде всего он осуществляет перевод на карту другого человека в преступной цепочке.

Кроме того, как отметил собеседник RT, дропперами могут быть люди у банкоматов, которые снимают деньги и передают их другому человеку, а проценты с обналичивания забирают себе в качестве «зарплаты».

«Таким образом вы также становитесь частью преступной схемы. Мошенники набирают на роль дропперов людей, которым необходимы срочно деньги, людей с зависимостью, а также тех, кем легко манипулировать», — предостерёг он.

Помимо этого, по его словам, мошенники могут обещать вернуть деньги ранее обманутым жертвам, если те обналичат или переведут необходимую сумму.

Как результат — жертва не получает денег обратно, добавил аналитик. Ещё мошенники могут переложить на таких людей часть рисков, если что-то пойдёт не по плану, предупредил собеседник RT.

«Часто люди не знают или не понимают последствий своих действий: “Что такого? Я просто перевёл деньги. Что тут плохого?” А наказание есть, и весьма значительное: ст. 174 УК России “Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём”, наказание — лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей», — добавил он.

Также, как напомнил специалист, органы правосудия могут квалифицировать дропперство как полноценное участие в мошенничестве.

«Потерпевшая сторона может подать иск о возмещении ущерба — ответчиком станет дроппер, которого поймали, и всю сумму он будет обязан вернуть», — объяснил он.

Ранее Щербаченко объяснил в беседе с RT, могут ли мошенники украсть деньги с банковского вклада.