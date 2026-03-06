Щербаченко раскрыл, как подростки становятся соучастниками преступных схем

Дропперы используются злоумышленниками для вывода денег, то есть эти люди должны с помощью серии переводов обелить полученные преступным путём средства. Об этом рассказал RT доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.
Он предупредил, что часто жертв втягивают в дропперство с помощью «вакансий» в интернете с обещанием большого и лёгкого заработка.
Как подчеркнул Щербаченко, наиболее подвержены таким схемам подростки, а также студенты, пенсионеры и люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Говоря о том, как выглядит работа дроппера, специалист объяснил, что прежде всего он осуществляет перевод на карту другого человека в преступной цепочке.
Кроме того, как отметил собеседник RT, дропперами могут быть люди у банкоматов, которые снимают деньги и передают их другому человеку, а проценты с обналичивания забирают себе в качестве «зарплаты».
«Таким образом вы также становитесь частью преступной схемы. Мошенники набирают на роль дропперов людей, которым необходимы срочно деньги, людей с зависимостью, а также тех, кем легко манипулировать», — предостерёг он.
Помимо этого, по его словам, мошенники могут обещать вернуть деньги ранее обманутым жертвам, если те обналичат или переведут необходимую сумму.
Как результат — жертва не получает денег обратно, добавил аналитик. Ещё мошенники могут переложить на таких людей часть рисков, если что-то пойдёт не по плану, предупредил собеседник RT.
«Часто люди не знают или не понимают последствий своих действий: “Что такого? Я просто перевёл деньги. Что тут плохого?” А наказание есть, и весьма значительное: ст. 174 УК России “Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём”, наказание — лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей», — добавил он.
Также, как напомнил специалист, органы правосудия могут квалифицировать дропперство как полноценное участие в мошенничестве.
«Потерпевшая сторона может подать иск о возмещении ущерба — ответчиком станет дроппер, которого поймали, и всю сумму он будет обязан вернуть», — объяснил он.
