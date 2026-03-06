ВСУ прячутся в укрытиях от российских БПЛА в Краматорске

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ не пытаются противодействовать работе российских подразделений БПЛА в Краматорске (ДНР), украинцы бросают военную технику и прячутся в укрытиях. Об этом сообщили в Добровольческом корпусе Минобороны РФ, действующем в составе группировки «Юг».
«На кадрах видно, как FPV-дроны отряда “БАРС-31” буквально выискивают военную технику ВСУ на городских улицах, в гаражных массивах, в промзоне и уничтожают. Интересно, что ни на одном видео не замечено хоть каких-то попыток противодействовать беспилотникам. Боевики ВСУ просто бросают технику и прячутся в укрытиях», — рассказали в Добровольческом корпусе.
Ранее сообщалось, что российские подразделения БПЛА приступили к активной боевой работе в черте Краматорска.