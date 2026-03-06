Ричмонд
В Заксобрании прошла встреча с женщинами — руководителями муниципальных парламентов

В Иркутской области женское движение становится все более влиятельной силой. К такому выводу пришли участники встречи спикера Заксобрания Александра Ведерникова с женщинами — руководителями представительных органов муниципалитетов, приуроченной к 8 Марта.

Источник: ТК Город

Обращаясь к собравшимся, Александр Ведерников напомнил установку президента: «Владимир Путин сказал: “Чем больше женщин в руководящих органах — муниципальных, региональных, федеральных — тем лучше”. Сейчас мы наблюдаем такую тенденцию, и это происходит не просто так». Спикер подчеркнул уникальные качества женщин-управленцев: «Вы привносите в нашу работу душевность, делаете жизнь в своих муниципальных образованиях добрее, уютнее и справедливее. Ваш труд на местах, умение вести диалог с людьми — это фундамент доверия к власти в целом».

Зампред правительства Наталья Дикусарова, принявшая участие в диалоге, высоко оценила вклад женского сообщества в развитие региона. Особо она выделила помощь фронту: женщины активно занимаются сбором гумпомощи, в качестве добровольцев изготавливают маскировочные сети и швейные изделия, продукты для бойцов. Руководители муниципальных дум рассказали о своих локальных проектах на этих направлениях.

Позже дискуссия продолжилась на круглом столе Галины Кудрявцевой, где речь шла о роли женщин в межнациональном согласии. Вместе с депутатами Ларисой Егоровой и Еленой Крыжановской участницы обсудили поддержку материнства, женское лидерство в политике и воспитание подрастающего поколения.