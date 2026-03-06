Добровольцы «Барсов» за два года нанесли удары по 240 целям ВСУ

ЛУГАНСК, 6 мар — РИА Новости. Операторы БПЛА «Барс-31» Добровольческого корпуса Минобороны, действующего в составе группировки «Южная», уничтожили с начала года порядка 240 целей на Славянско-Краматорском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости один из бойцов отряда подразделения, выполняющий задачи в данном районе.
«Только за последние два месяца отряд “Барс-31” Добровольческого корпуса, на Славянско-Краматорском направлении и в самом Краматорске, поразил более 240 целей противника», — сообщил боец.
Он уточнил, что в 2026 году операторами БПЛА «Барс-31» были уничтожены, в том числе, САУ «Акация», «Гвоздика» «Богдана», гаубица Д-30 и три танка Т-72, грузовики с личным составом и боеприпасами ВСУ, а также 86 легковых автомобилей.
«Поражены цели, являющиеся частью критической инфраструктуры Краматорска», — дополнил собеседник агентства.