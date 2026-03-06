Эксперт Пхонгсуттхирак: потеря США морального превосходства перспективна для КНР

По мнению эксперта, если США продолжат оказывать давление на государства Северной и Южной Америки, а также стремиться к установлению контроля над Гренландией, то Китай соответственно может обратиться к подобной тактике в своем регионе. «Помимо материковой Юго-Восточной Азии, которая теперь практически находится в орбите влияния Китая, Южно-Китайское море станет полигоном для проверки мощи и ресурсов США. После всего, что они сделали в Венесуэле и Иране, не говоря уже о запугивании в отношении Гренландии и торговом протекционизме против экономик остального мира, второй администрации Трампа будет трудно критиковать и противодействовать китайским маневрам против Филиппин в Западно-Филиппинском море (филиппинское название части Южно-Китайского моря — прим. ТАСС). Когда США руководствуются интересами, лишенными ценностей, они вполне могут потерять свои до сих пор привлекательные и геостратегические преимущества в Индо-Тихоокеанском регионе», — добавил он.