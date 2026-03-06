Эксперт Пхонгсуттхирак: потеря США морального превосходства перспективна для КНР

БАНГКОК, 6 марта. /ТАСС/. Потеря США морального превосходства из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке открывает новые возможности для Китая в Юго-Восточной Азии. Такое мнение выразил профессор Института безопасности и международных исследований факультета политических наук Чулалонгкорнского университета Тхитинан Пхонгсуттхирак в своей статье для газеты Bangkok Post.
«Геостратегические возможности Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе, вероятно, будут уменьшены. В свою очередь, изменчивые приоритеты и цели США как внутри страны, так и за рубежом вполне могут предоставить Китаю большую свободу действий. Это необязательно означает, что Китай в ближайшее время попытается установить контроль над Тайванем или Южно-Китайским морем. Но поскольку внешняя политика и геостратегическая позиция США в подавляющем большинстве случаев определяются односторонними интересами, подкрепленными грубой силой в ущерб традиционно разделяемым ценностям с союзниками и партнерами, потеря Вашингтоном относительного морального превосходства в геополитике станет благом для Пекина», — полагает эксперт.
«Более того, страны Юго-Восточной Азии с преимущественно мусульманским населением — Бруней, Малайзия и Индонезия, скорее всего, негативно воспримут превентивную, но ненужную войну президента Дональда Трампа против Ирана и последующее разжигание конфликта на Ближнем Востоке в целом. Филиппины и Таиланд, где проживает значительное мусульманское меньшинство, разделяют это отношение. Фактически Юго-Восточная Азия в целом воспринимает США при второй администрации Трампа как все менее надежного [сторонника концепции] офшорного балансирования в сфере безопасности по отношению к Китаю. Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке лишь укрепит эти региональные представления и откроет новые возможности для более теплого и тесного сотрудничества между Юго-Восточной Азией и Китаем в сферах торговли, инвестиций, технологий и туризма», — подчеркнул Пхонгсуттхирак.
Утрата преимущества США в Индо-Тихоокеанском регионе.
По мнению эксперта, если США продолжат оказывать давление на государства Северной и Южной Америки, а также стремиться к установлению контроля над Гренландией, то Китай соответственно может обратиться к подобной тактике в своем регионе. «Помимо материковой Юго-Восточной Азии, которая теперь практически находится в орбите влияния Китая, Южно-Китайское море станет полигоном для проверки мощи и ресурсов США. После всего, что они сделали в Венесуэле и Иране, не говоря уже о запугивании в отношении Гренландии и торговом протекционизме против экономик остального мира, второй администрации Трампа будет трудно критиковать и противодействовать китайским маневрам против Филиппин в Западно-Филиппинском море (филиппинское название части Южно-Китайского моря — прим. ТАСС). Когда США руководствуются интересами, лишенными ценностей, они вполне могут потерять свои до сих пор привлекательные и геостратегические преимущества в Индо-Тихоокеанском регионе», — добавил он.