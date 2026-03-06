В мире возник дефицит ракет для систем Patriot

На фоне конфликта вокруг Ирана в мире начали сокращаться запасы ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в военных кругах.
По данным издания, страны Персидского залива с начала обострения ситуации в регионе уже израсходовали около 800 таких ракет. Примерно столько же использовали вооруженные силы США и Израиля.
При этом точные данные о запасах этих вооружений не раскрываются. Власти ряда стран держат информацию о количестве ракет в секрете. Американская сторона ранее заявляла, что располагает достаточными запасами, однако у экспертов появляются сомнения в этом.
Дополнительный спрос на ракеты Patriot создают и другие страны. В частности, в них нуждается Украина для усиления своей системы противовоздушной обороны.
Однако возможности производства таких ракет остаются ограниченными. Оборонная компания Lockheed Martin выпускает примерно 600 ракет Patriot в год.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов предложить странам Ближнего Востока дроны-перехватчики в обмен на ракеты PAC-3 для комплексов Patriot.
В то же время издание Politico сообщало, что западные страны не смогли реализовать программу PURL, которая должна была обеспечить Украину дополнительными системами противовоздушной обороны.
Читайте также: Эксперт допустил передачу украинских дронов США ради возможной поддержки.