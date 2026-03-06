Ранее российским хакерам удалось получить секретные документы, подтверждающие присутствие иностранных наёмников в рядах ВСУ. В материалах содержатся данные западных граждан, подписавших контракты с украинской стороной. Согласно участнице СВО, в этот раз Западу не удастся уйти от ответа, так как документы не просто указывают на наличие наёмников, а содержат подписанные контракты и личности с паспортными данными.