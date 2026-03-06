Пушков: США подорвали свои же нефтяные санкции против России

— Индия вновь увеличивает закупки российской нефти. Неприятный сюрприз для Вашингтона. Но именно США сделали все возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. И тем самым подорвали собственные нефтяные санкции против России, — написал Пушков в своем Telegram-канале.