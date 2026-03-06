Пушков: США подорвали свои же нефтяные санкции против России

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в четверг, 5 марта, заявил, что Вашингтон своими действиями в Ормузском проливе подорвал эффективность собственных ограничений против российского энергоэкспорта.
— Индия вновь увеличивает закупки российской нефти. Неприятный сюрприз для Вашингтона. Но именно США сделали все возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. И тем самым подорвали собственные нефтяные санкции против России, — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Военные Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Об этом 4 марта сообщил заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде. По его словам, в настоящее время движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через акваторию невозможно.
5 марта стало известно, что два российских нефтяных танкера, которые ранее направлялись в Восточную Азию, изменили курс и теперь направляются в Индию. Об этом сообщило агентство Bloomberg, комментируя возможное возобновление поставок на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Кроме того, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в пятницу, 6 марта, заявил, что попытки Запада оказать давление на Россию через энергоресурсы не принесли результата.