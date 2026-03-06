Дудаков: во власти и обороне США есть вера в пророчество об Иране и Израиле

«Эту религиозную составляющую я бы точно не отменял, когда мы оцениваем, анализируем причины начала этого конфликта. Это, конечно, негативный момент. Когда люди настолько фанатично настроены, они могут делать вещи иррациональные, которые даже зачастую могут противоречить национальным интересам США. Они уверены, что Америка, одна из крупнейших мировых экономик, страна с населением 330 миллионов человек, то есть огромное государство, но при этом у нее только одна должна быть миссия внешней политики — защита Израиля, Это, очевидно, такой нерациональный подход к собственной внешней политике. И это осложняет ситуацию, потому что религиозные фанатики могут и готовы зачастую идти до конца в рамках своего крестового похода, в рамках своей священной войны», — объяснил американист.