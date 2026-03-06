Дудаков: во власти и обороне США есть вера в пророчество об Иране и Израиле

Американские военнослужащие пожаловались, что начала операции против Ирана «Эпическая ярость» командный состав начал распространять странное пророчество. Офицеры рассказывают подчиненным, что поддержка Израиля в войне против Ирана — «это Армагеддон, необходимый для скорейшего пришествия Сына Божьего», а сама война «неопровержимо свидетельствует о приближении Конца времён».
Комментируя эту информацию aif.ru политолог-американист Малек Дудаков объяснил, что подобные идеи распространены среди части республиканцев.
«Такие апокалиптические, религиозные, отчасти сектантские фанатичные идеи действительно распространены среди консервативной части американских республиканцев. Даже в администрации Трампа есть те, кто именует себя христианскими сионистами. Это и Пит Хегсет, министр обороны Соединенных Штатов, это и Майк Хакоби, нынешний посол США в Израиле, человек, который даже в большей степени отстаивает интересы Израиля, чем Вашингтона. Они полагают, что вся суть внешней политики Соединенных Штатов должна состоять в том, чтобы поддерживать Израиль во всех начинаниях и в будущем даже попытаться построить некий великий Израиль в исторических границах вплоть до реки Ефрат», — рассказал он.
Эксперт подчеркнул, что религиозную составляющую нужно учитывать при анализе причин начала конфликта Ирана, Израиля и США.
«Эту религиозную составляющую я бы точно не отменял, когда мы оцениваем, анализируем причины начала этого конфликта. Это, конечно, негативный момент. Когда люди настолько фанатично настроены, они могут делать вещи иррациональные, которые даже зачастую могут противоречить национальным интересам США. Они уверены, что Америка, одна из крупнейших мировых экономик, страна с населением 330 миллионов человек, то есть огромное государство, но при этом у нее только одна должна быть миссия внешней политики — защита Израиля, Это, очевидно, такой нерациональный подход к собственной внешней политике. И это осложняет ситуацию, потому что религиозные фанатики могут и готовы зачастую идти до конца в рамках своего крестового похода, в рамках своей священной войны», — объяснил американист.
Дудаков обратил внимание на объективные факторы, которые, в противовес фанатикам, могут заставить отказаться США от войны с Ираном.
«Есть объективные факторы. Это непопулярность войны в американском обществе, недовольство Конгресса, истощение военных арсеналов и запасов ракет. Это может, конечно, заставить их отказаться от этой военной эскалации рано или поздно, но это будет для них вынужденная мера. Пока у них есть возможности, они свой крестовый поход будут пытаться вести», — резюмировал собеседник издания.