Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: в Красноармейске и Димитрове нашли более 200 стихийных захоронений жителей

В российских силовых структурах сообщили, что ВСУ не давали использовать мирным жителям для захоронения кладбища, так как они были оборудованы под боевые позиции.

ДОНЕЦК, 6 марта. /ТАСС/. Российские военнослужащие обнаружили более 200 стихийных захоронений погибших при атаках ВСУ мирных жителей в Красноармейске, Димитрове и окрестностях, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Только по Красноармейску таких могил больше 100 насчитали, и в поселках за пределами, которые входят в агломерацию города. Примерно такая же картина по количеству стихийных могил в Димитрове. Как рассказывают местные жители, хоронили погибших под ударами украинских дронов, артиллерии, минометов, находили расстрелянных людей в домах и во дворах», — рассказали в силовых структурах.

По данным силовиков, мирные жители жаловались, что ВСУ запрещали использовать для погребений кладбища, поскольку как в Димитрове, так и Красноармейске погосты были оборудованы под боевые позиции.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше