ТАСС: в Красноармейске и Димитрове нашли более 200 стихийных захоронений жителей

«Только по Красноармейску таких могил больше 100 насчитали, и в поселках за пределами, которые входят в агломерацию города. Примерно такая же картина по количеству стихийных могил в Димитрове. Как рассказывают местные жители, хоронили погибших под ударами украинских дронов, артиллерии, минометов, находили расстрелянных людей в домах и во дворах», — рассказали в силовых структурах.