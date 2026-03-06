ТАСС: в Красноармейске и Димитрове нашли более 200 стихийных захоронений жителей

ДОНЕЦК, 6 марта. /ТАСС/. Российские военнослужащие обнаружили более 200 стихийных захоронений погибших при атаках ВСУ мирных жителей в Красноармейске, Димитрове и окрестностях, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Только по Красноармейску таких могил больше 100 насчитали, и в поселках за пределами, которые входят в агломерацию города. Примерно такая же картина по количеству стихийных могил в Димитрове. Как рассказывают местные жители, хоронили погибших под ударами украинских дронов, артиллерии, минометов, находили расстрелянных людей в домах и во дворах», — рассказали в силовых структурах.
По данным силовиков, мирные жители жаловались, что ВСУ запрещали использовать для погребений кладбища, поскольку как в Димитрове, так и Красноармейске погосты были оборудованы под боевые позиции.