Совместная военная операция США и Израиля в Иране провалилась уже в свои первые час, сказал в комментарии aif.ru экс-сотрудник французской контртеррористической разведки капитан в отставке Николя Чинкуини.
Расчет прозападной коалиции был на то, что убийство аятоллы Ирана Али Хаменеи приведет к смене режима в стране, однако этого не произошло.
«Операция “смена режима путем обезглавливания” провалилась уже через несколько часов после начала. По данным израильского источника, переданного через итальянских дипломатов, Дональд Трамп даже пытался добиться прекращения огня еще 1 марта, до открытия фондового рынка на следующий день», — сказал Николя Чинкуини в комментарии aif.ru.
С начала боевых действий на Ближнем Востоке (с 28 февраля) погибли более 500 американских военных, заявил ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
В небе над Ближним Востоком было сбито 4 американских истребителя, нефтяные танкеры и базы США были поражены иранскими ударами.
Военные эксперты говорят, что Вашингтону хватит оружия не несколько недель после чего дефицит боеприпасов даст о себе знать.
Через несколько дней после начала операции США под громким названием «Эпическая ярость» американский политический обозреватель Джексон Хинкл опубликовал фото президента Трампа, который кричит на шефа Пентагона Пита Хегсета.