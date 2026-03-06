Французский разведчик Чинкуини: США осознали провал в Иране еще 1 марта

«Операция “смена режима путем обезглавливания” провалилась уже через несколько часов после начала. По данным израильского источника, переданного через итальянских дипломатов, Дональд Трамп даже пытался добиться прекращения огня еще 1 марта, до открытия фондового рынка на следующий день», — сказал Николя Чинкуини в комментарии aif.ru.