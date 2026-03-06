Ричмонд
Италия заявила о ведущей роли в будущем восстановлении Украины

Италия заявила, что готова активно участвовать в будущем восстановлении Украины.

Италия заявила, что готова активно участвовать в будущем восстановлении Украины. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Джорджи Мелони после разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Во время беседы лидеры обсудили ход переговоров о мирном урегулировании конфликта, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

В заявлении отмечается, что страны Европы должны играть важную роль в мирном процессе, так как его результат напрямую влияет на безопасность всего континента.

Ранее посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что помощь Киеву со стороны Рима вызывает вопросы у части жителей страны.

По его словам, общий объем поддержки Украины со стороны Италии уже приблизился к четырем миллиардам евро.

Читайте также: Украина не пустила инспекторов ЕС для проверки нефтепровода «Дружба».

