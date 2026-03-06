У побережья Ирана уничтожены три беспилотника США

Три американских беспилотника MQ-9 Reaper были поражены, предположительно, у берегов Ирана. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на представителей Белого дома.
По данным источников, точное место падения дронов пока неизвестно. Один из беспилотников пытался совершить аварийную посадку недалеко от иранского побережья.
Собеседники телеканала также напомнили, что похожий инцидент произошел несколькими днями ранее. Тогда американские чиновники заявляли, что дрон MQ-9 Reaper был уничтожен по ошибке «дружественным огнем» со стороны вооруженных сил Катара.
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп объяснил удары по иранской территории тем, что Вашингтон исчерпал терпение из-за отказа Тегерана отказаться от своей ядерной программы.
По данным СМИ, удары наносились по различным городам Ирана, включая столицу страны. Один из ударов пришелся по резиденции верховного лидера Али Хаменеи, который погиб.
В ответ Иран начал наносить ракетные и беспилотные удары по территории Израиля и американским военным объектам на Ближнем Востоке.
