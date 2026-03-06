Ричмонд
Названы самые популярные схемы обмана россиян, застрявших в ОАЭ

РИА Новости: россиян предупредили о мошеннических предложениях трансфера в ОАЭ.

Источник: © РИА Новости

ДУБАЙ, 6 мар — РИА Новости. Самыми популярными способами обмана россиян, застрявших в ОАЭ на фоне эскалации на Ближнем Востоке, стали мошеннические предложения трансфера из страны, рассказали РИА Новости в крупнейшем онлайн-сообществе граждан РФ в Эмиратах.

«Самый распространенный тип мошенничества, который появился в эти дни — предложение вывоза на частном бизнес-джете за сумму от 3 до 20 тысяч долларов», — рассказали в сообществе «Русские в Дубае».

В сообществе отметили, что его модераторы и боты, используемые группой, каждый день удаляют десятки таких предложений от мошенников. Однако это не единственный популярный в настоящий момент способ обмана.

«(Мошенники предлагают — ред.) и сопутствующие трансферы в Оман или Саудовскую Аравию. Мошенничество заключается в том, что просят предоплату за бронирование, а потом исчезают», — рассказали в сообществе.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации возникли масштабные сбои в авиасообщении со странами региона.

