Священник рассказал, что нужно сделать в ближайшие три субботы

«В течение Великого поста в ближайшие три субботы (в этом году 7, 14, 21 марта — ред.) совершается особое поминовение усопших — это так называемые малые родительские субботы. Во Время Великого поста православные христиане призываются к сугубой, более внимательной молитве, в том числе о своих усопших родных. Поэтому можно посоветовать в эти дни прийти в храм и помолиться за них», — сказал Волков.