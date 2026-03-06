«Известия»: в России обсуждают ограничение тарифов на такси

Отмечается, что ведомство отправило запрос в Федеральную антимонопольную службу. По его данным, у доминирующего на рынке ООО «Яндекс Такси» используется так называемый повышающий коэффициент, который умножается на базовую стоимость поездки. При этом уточняется, что в некоторых городах и регионах он может достигать тройного значения и выше.