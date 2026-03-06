Ричмонд
«Известия»: в России обсуждают ограничение тарифов на такси

В России рассматривается возможность зафиксировать размер повышающего коэффициента при формировании тарифов такси.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ответ Минтранса депутату Госдумы Ярославу Нилову.

Отмечается, что ведомство отправило запрос в Федеральную антимонопольную службу. По его данным, у доминирующего на рынке ООО «Яндекс Такси» используется так называемый повышающий коэффициент, который умножается на базовую стоимость поездки. При этом уточняется, что в некоторых городах и регионах он может достигать тройного значения и выше.

В документе, в свою очередь, указывается, что использование повышающих коэффициентов призвано сглаживать резкий рост спроса на такси и балансировать его с предложением. Однако, по мнению ФАС, применяемые значения могут существенно увеличивать общий размер тарифа в рамках конкретных поездок.

«При таких обстоятельствах целесообразно рассмотреть возможность проработки вопроса регулирования особенностей установления и размера коэффициента», — говорится в статье.

Минтранс сообщил, что готов участвовать в обсуждении возможных изменений законодательства.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил установить верхний предел цен на такси и фиксированный тариф для поездок до аэропортов, вокзалов и больниц при официально зафиксированных неблагоприятных погодных условиях.