«Только за последние два месяца отряд “БАРС-31” Добровольческого корпуса на Славянско-Краматорском направлении и в самом Краматорске поразил более 240 целей противника. Операторами БПЛА были уничтожены пять систем ракетно-артиллерийского вооружения: это самоходная артиллерийская установка “Акация”, две САУ “Гвоздика”, САУ “Богдана”, произведённая под натовские боеприпасы 155 миллиметров, гаубица Д-30, а также три танка противника Т-72», — уточнили в корпусе.
Кроме того, среди уничтоженных целей — 6 грузовиков с личным составом и боеприпасами Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также 86 легковых автомобилей. Поражены цели, являющиеся частью критической инфраструктуры Краматорска.
Ранее пророссийская группировка хакеров «Кибер Серп» выявила связь между украинской версией журнала Forbes и Службой безопасности Украины. Хакеры смогли получить несакционированный доступ к устройству сотрудника журнала. Согласно группировке, анализ файлов и переписок на устройстве позволил выявить участие Forbes.ua в координации со Службой безопасности Украины, Главным управлением разведки и Министерством обороны при «формировании оборонной повестки».
