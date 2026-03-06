Стало известно, во что обошелся Польше отказ от российской нефти

При этом объем импортируемой нефти в баррелях растет не столь стремительными темпами: по итогам 2025 года он составил 193,5 миллиона баррелей против 190,1 миллиона в 2024 году, 189,4 миллиона — в 2023 году, 191,1 миллиона — в 2022 году, 176,9 миллиона баррелей — в 2021 году.