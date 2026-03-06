Минюст США опубликовал документ, где девушка обвинила Трампа в изнасиловании

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции США опубликовало протоколы Федерального бюро расследований с выдержками из допроса одной из предполагаемых жертв уличенного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна, в ходе которого девушка обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Помимо этого, предполагаемая жертва утверждала, что в ее присутствии президент США говорил о том, что при ведении бизнеса в сфере недвижимости он незаконно получал разрешения на строительство зданий. По ее словам, политик также говорил об отмывании денег через казино.
Ранее портал Axios сообщил, что комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности потребовал от министра юстиции — генерального прокурора страны Пэм Бонди дать показания относительно возможного сокрытия ее ведомством документов по делу Эпштейна.
Как указывала телекомпания CNN, Минюст США не опубликовал десятки протоколов допроса свидетелей по делу Эпштейна. Среди них, по ее данным, три протокола допроса женщины, которая заявляла, что Эпштейн неоднократно насиловал ее с 13-летнего возраста, а также обвинила в сексуальном домогательстве действующего президента США Дональда Трампа.