Преступные группировки в ЕС получают оружие из Сумской области

РИА Новости: оружие и боеприпасы поставляются на черный рынок из Сумской области.

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Оружие и боеприпасы поставляются на черный рынок из Сумской области для преступных группировок восточноевропейских стран, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Сумская область возглавила антирейтинг по незаконному обороту вооружения и техники. Именно из этого украинского региона стрелковое оружие и боеприпасы массово поставляются на черные рынки», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что оружие поставлялось преступным группировкам восточноевропейских стран. По его словам, расследования правоохранительных органов одного из сопредельных с Украиной государств вынудили главное бюро расследований Украины произвести задержания нескольких офицеров войсковых частей, дислоцированных в Сумах.