«На Краснолиманском направлении ликвидирован командир диверсионно-разведывательной группы 8-го полка ССО ВСУ капитан Назар Жирный», — поделился собеседник агентства.
Ране советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооружённые силы Украины «готовят к убиению» Славянск. По его словам, ВСУ вывозят из города госструктуры, включая представителей бизнеса. Кимаковский отметил, что в Славянске снимают троллейбусные линии. Одновременно на зданиях и улицах размещают специальные сети, предназначенные для защиты от беспилотников.
