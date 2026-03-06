Ричмонд
«Урок реальной уязвимости». В США заявили о новом ущербе из-за ударов Ирана

Foreign Policy: страны Персидского залива больше не верят, что США их защитят.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Нефтяные монархии разочаровались в способности и желании Соединенных Штатов выступать в их защиту, пишет Foreign Policy.

«Государства Персидского залива больше не смогут поверить, что США в состоянии или будут их защищать. И даже несмотря на то, что им придется открыто сотрудничать с Израилем в его войне, они все больше и больше будут воспринимать его как угрозу, а не как потенциального союзника», — утверждается в публикации.

При этом отмечается, что при ответном ударе Ирана по американским базам страны региона поняли, насколько они беззащитны, несмотря на все заявления американских политиков и договоры с Соединенными Штатами.

«Полет беспилотников над Абу-Даби укрепил урок реальной уязвимости, которую союз с США не смог или не хотел компенсировать», — подчеркивается в материале.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.

По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.

В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.

