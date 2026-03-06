Пентагон: Россия добилась преимущества в применении дронов за счёт «Рубикона»

Ранее Иран начал использовать в боевых действиях против США и Израиля реактивные стелс-беспилотники «Хадид-110». Беспилотник впервые показали в 2025 году. Он оснащён малогабаритным турбореактивным двигателем и развивает скорость до 500−510 километров в час. Дальность полёта, по разным данным, составляет от 300 до более чем 350 километров, а масса боевой части — от 30 до 50 килограммов. Главная особенность «Хадид-110» — сложность обнаружения радарами.