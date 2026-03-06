РИА Новости: артистам могут запретить использовать иностранные псевдонимы

Гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина рассказала, что российским артистам могут запретить использовать иноязычные псевдонимы, если они по состоянию на 1 марта не были зарегистрированы в Роспатенте.
По её словам, речь идёт и о производстве мерча, продаже билетов или ведении сайта, где используется англоязычное сценическое имя как элемент бренда.
«Предметных разъяснений Роспотребнадзора о применении новой нормы к таким ситуациям пока нет. Однако по общему смыслу закона риск для артистов, использующих англоязычные псевдонимы без регистрации товарного знака, теоретически существует», — цитирует Акиншину РИА Новости.
В июне 2025 года Госдума приняла закон о защите русского языка, который предполагает ограничить использование иностранных слов в рекламе, СМИ, на вывесках и в другом публичном пространстве. Он вступил в силу с 1 марта.
Также сообщалось, что певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, отреагировал на поступившую на него в прокуратуру жалобу относительно использования латиницы на афишах.