РИА Новости: артистам могут запретить использовать иностранные псевдонимы

Гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина рассказала, что российским артистам могут запретить использовать иноязычные псевдонимы, если они по состоянию на 1 марта не были зарегистрированы в Роспатенте.

По её словам, речь идёт и о производстве мерча, продаже билетов или ведении сайта, где используется англоязычное сценическое имя как элемент бренда.

«Предметных разъяснений Роспотребнадзора о применении новой нормы к таким ситуациям пока нет. Однако по общему смыслу закона риск для артистов, использующих англоязычные псевдонимы без регистрации товарного знака, теоретически существует», — цитирует Акиншину РИА Новости.

В июне 2025 года Госдума приняла закон о защите русского языка, который предполагает ограничить использование иностранных слов в рекламе, СМИ, на вывесках и в другом публичном пространстве. Он вступил в силу с 1 марта.

Также сообщалось, что певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, отреагировал на поступившую на него в прокуратуру жалобу относительно использования латиницы на афишах.