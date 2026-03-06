Эксперт рассказала о последствиях возможного нарушения Западом ДНЯО

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Возможное нарушение Великобританией и Францией условий Договора о нераспространении ядерного оружия являлось бы серьезным нарушением международного права, но ДНЯО не предусматривает конкретной ответственности государств за его нарушение, рассказала РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук РФ, старший научный сотрудник отдела разоружения и урегулирования конфликтов Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО) РАН Наталия Ромашкина.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой «грязной» бомбой.
«Безусловно, такие действия (по возможной передаче Лондоном и Парижем ядерного вооружения Киеву — ред.) являлись бы очень серьезным и беспрецедентным нарушением международного права», — сказала Ромашкина.
Эксперт напомнила, что ДНЯО был разработан комитетом по разоружению ООН именно для того, чтобы не допустить расширения количества стран, которые обладали бы ядерным оружием, и снизить вероятность вооруженного конфликта с применением такого вооружения. Сам же договор содержит обязательство официальных ядерных держав, к которым относятся Великобритания и Франция, никому не передавать ядерное оружие или любые другие ядерные взрывные устройства, например, «грязные» бомбы.
«Таким образом, передача ядерного оружия и контроля над ним, а также их получение — это прямое нарушение ДНЯО, международного права и режима контроля над ядерным вооружением», — заявила Ромашкина.
Вместе с тем, хоть ДНЯО и призван обеспечивать необходимый международный контроль за выполнением этих обязательств, он не предусматривает конкретной ответственности и наказания государства за его нарушения, заключила собеседница агентства.