Эксперт рассказала о последствиях возможного нарушения Западом ДНЯО

Эксперт напомнила, что ДНЯО был разработан комитетом по разоружению ООН именно для того, чтобы не допустить расширения количества стран, которые обладали бы ядерным оружием, и снизить вероятность вооруженного конфликта с применением такого вооружения. Сам же договор содержит обязательство официальных ядерных держав, к которым относятся Великобритания и Франция, никому не передавать ядерное оружие или любые другие ядерные взрывные устройства, например, «грязные» бомбы.