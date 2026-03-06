Спецоперация продолжается: как Вооруженные силы России освобождают Донбасс и Новороссию

28 февраля Минобороны России сообщило, что ВС РФ освободили населенные пункты Горькое в Запорожской области и Нескучное — в Харьковской. «На подступах в лесополосе были обнаружены укрепрайон и несколько блиндажей, — процитировало военное ведомство командира штурмового взвода с позывным Мелкий о взятии Горького. — Мы заняли один из блиндажей, дождались поддержки наших FPV-дронов и пошли на штурм. Зачистили: там было четыре бойца ВСУ. Закрепились, накопили силы и рывком зашли в само село». По его словам, во время штурма многие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборонявшие населенный пункт, бросали оружие и убегали.