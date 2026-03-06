Спецоперация продолжается: как Вооруженные силы России освобождают Донбасс и Новороссию

После ударов Соединенных Штатов и Израиля по Ирану 28 февраля 2026 года, начавшегося обмена ракетными и авиационными ударами внимание мировых СМИ было приковано к военному конфликту. Тем временем российская армия продолжает выполнять задачи специальной военной операции, продвигаясь вперед, перемалывая украинские вооруженные формирования, иностранных наемников, уничтожая зарубежную военную технику, поставленную Украине.
28 февраля Минобороны России сообщило, что ВС РФ освободили населенные пункты Горькое в Запорожской области и Нескучное — в Харьковской. «На подступах в лесополосе были обнаружены укрепрайон и несколько блиндажей, — процитировало военное ведомство командира штурмового взвода с позывным Мелкий о взятии Горького. — Мы заняли один из блиндажей, дождались поддержки наших FPV-дронов и пошли на штурм. Зачистили: там было четыре бойца ВСУ. Закрепились, накопили силы и рывком зашли в само село». По его словам, во время штурма многие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборонявшие населенный пункт, бросали оружие и убегали.
Перед штурмом Нескучного российские Вооруженные силы поразили украинские позиции с использованием 240-миллиметровых минометов «Тюльпан». Одна фугасная мина самоходного миномета весит 130 кг, активно-реактивный боеприпас к нему — 230 кг. Также применялись 152-миллиметровые гаубицы «Гиацинт», тяжелые огнеметные системы и беспилотники.
2 марта под российский контроль перешли Дробышево и Резниковка в Донецкой Народной Республике, а также Круглое на Харьковщине. На следующий день ВС РФ взяли под контроль Веселянку в Запорожской области и Бобылевку в Сумской области. Перед штурмом населенных пунктов артиллеристы и операторы БПЛА нанесли удары по огневым позициям и резервам ВСУ, точечно уничтожали группы противника. 5 марта российские бойцы освободили населенный пункт Яровая в ДНР.
Благодаря боевой работе частей группировки войск «Север» в приграничье Харьковской и Сумской областей продолжает расти зона безопасности. Министр обороны России Андрей Белоусов неоднократно поздравлял командование и личный состав подразделений, принимавших участие в освобождении населенных пунктов, поблагодарил за мужество и героизм.
Работает российское оружие.
Российское вооружение продолжает подтверждать свои высокие характеристики. Минобороны России рассказало, как экипаж новейшего российского танка Т-90М «Прорыв» «разнес в щепки позиции и пункт временной дислокации ВСУ на Днепропетровском направлении». Огонь велся с закрытой огневой позиции 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Координаты цели танкистам передали операторы беспилотного разведчика. «Очень умная машина, модернизированная, — отметил командир танка Александр Диринг. — Здесь, так скажем, квинтэссенция всех вот этих вот со временем набранного опыта, набранных современных технологий».
Боевые машины модернизируются в соответствии с современными угрозами на поле боя. Отлично себя показала защита от дронов-камикадзе из расплетенных стальных тросов, наваренных на металлический каркас. Такие устройства устанавливают ремонтники 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». «Машина даже при попадании порядка 20 дронов спокойно возвращалась с задачи с сохраненными своими боевыми функциями», — сообщил командир ремонтной роты с позывным Тонь про использование защиты на танке Т-80БВ.
Успех штурмовых подразделений обеспечивают реактивные системы залпового огня «Град». «Для выполнения поставленных задач каждый раз приходится противодействовать беспилотникам противника, для чего у нас налажена успешная работа, — рассказал командир боевой машины с позывным Нео. — Дроны противника сбиваются, обнаруживаются, подавляются и уничтожаются».
Широко применяется ствольная артиллерия: «Гиацинт», самоходные артустановки — 152-миллиметровая «Мста-С», 121-миллиметровая «Гвоздика».
Удар из «малого неба».
Андрей Белоусов заявлял, что около 80% огневых задач в зоне спецоперации выполняется с применением беспилотных комплексов. За последний день февраля и первые дни марта отличились «дроноводы» нескольких российских подразделений. На их счету — уничтожение личного состава противника, тяжелых беспилотников, пунктов управления БПЛА, бронемашин и автомобильной техники, аппаратуры связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), артиллерийских орудий и минометов. Попадают под удар многочисленные наземные робототехнические комплексы, используемые украинскими частями для снабжения бойцов на передовой. Многие транспортные средства оборудованы установками РЭБ, что не спасает их от ударов.
В зоне ответственности группировки «Запад» военные инженеры противника пытались восстановить важную переправу. Помешал знаменитый барражирующий боеприпас «Ланцет» — его операторы уничтожили средства инженерного обеспечения врага. В своем Telegram-канале компания ZALA (производитель этого разведывательно-ударного комплекса) показала кадры уничтожения «Ланцетом» французской самоходной артустановки Caesar на службе Киева. В Минобороны отметили, что дрон способен поражать цели в глубоком тылу ВСУ — на расстоянии свыше 130 км. При этом беспилотник не подвержен работе вражеского РЭБ.
Российские FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю с ювелирной точностью уничтожают живую силу ВСУ, маневрируя среди стволов деревьев в лесополосах, залетая в окна пунктов временной дислокации, блиндажи. Цели им указывают разведывательные беспилотники. Пример работы такой связки показан в одном из эпизодов боевой работы операторов БПЛА центра «Рубикон». На кадрах с воздушного разведчика видно, как расчет противника маскирует миномет. Затем по нему наносится удар дроном-камикадзе.
Среди трофеев, которые нечасто попадают в сводки Минобороны России, — бронетранспортер M1117 Guardian американского производства. Его поразили операторы БПЛА центра «Рубикон». Другая добыча — тщательно замаскированная самоходная артустановка Krab польского производства. 5 марта специалисты «Рубикона» отчитались об уничтожении чешской реактивной системы залпового огня Vampire. Из подобных установок Украина обстреливает Белгородскую область.
Украинские солдаты выбирают жизнь.
Военнослужащие ВСУ, попавшие в плен к российским бойцам, рассказывают о плачевном состоянии украинской армии. «Очень много убегает солдат, не доезжая до передовой, — свидетельствует украинский пленный Александр Мартынюк. — Если приехали на передовую, то с передовой убегают. А если наше командование поймает, то обратно отправит на передовую».
Солдат ВСУ Роман Тарасенко сдался в плен после месяца, проведенного в гараже. «Наша задача была поставлена — идти в Мирноград, где “котел”, — поделился он воспоминаниями. — Чтобы наши ребята отступили оттуда, вывезти наших парней из Мирнограда». До пункта назначения военнослужащие не дошли. Затем убежище вскрыли российские бойцы.
«Были моменты, когда [командиры] кричали держать позицию, а там явно только умереть оставалось, — пожаловался сдавшийся в плен главный сержант подразделения территориальной обороны ВСУ Игорь Костин. — Мы отходили, потом расследование проводили, почему и как так получилось. Командирам нашим влетало за то, что мы уходили, они хотели, чтобы мы умерли в том окопе, без вариантов». По его словам, зачастую на штурм отправляли необученных новичков, которые «даже гранату никогда не видели».
Выбрал жизнь и оказавшийся в российском плену закарпатский венгр Альберт Роман, которого принудительно мобилизовали в ВСУ. Последовала формальная медкомиссия, игнорировавшая жалобы обладателя двойного гражданства Венгрии и Украины, отправка на передовую. Вместо тренировок новобранцев накачивали политической пропагандой. Во время боевого выхода Роман был ранен, сослуживцы ему не помогли — в отличие от российских бойцов. Пленный отметил гуманное отношение к нему и записал видеообращение к правительству Венгрии. Запись дошла до премьер-министра страны Виктора Орбана, который обсудил ситуацию с президентом России Владимиром Путиным по телефону. По решению российского лидера Роман и еще один закарпатский венгр были освобождены из плена и отправились в Будапешт.
Виктор Бодров.