ЛУГАНСК, 6 марта. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины стали чаще разведывать местность разведдронами и пытаться проникнуть вглубь обороны российских сил в Сватовском районе Луганской Народной Республики, небольшая часть которого оккупирована Киевом. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, с наступлением хорошей погоды после зимней распутицы ВСУ стали чаще запускать разведывательные дроны самолетного типа у Сватовского района.
«Также увеличилось количество случаев проникновения боевиков вооруженных формирований Украины в глубину нашей обороны. В районах населенных пунктов Надия, Сергеевка и Новогригоровка (украинское название — Новоегоровка) диверсионно-разведывательные группы противника на регулярной основе предпринимают попытки просочиться и закрепиться на новых позициях», — сказал он.
Марочко добавил, что западнее упомянутых населенных пунктов Сватовского района ЛНР — в районах Новосергеевки и Чернещины Харьковской области — российская разведка зафиксировала восстановление противником ранее заброшенных позиций.
2 октября 2025 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что в Донецкой Народной Республике украинские войска контролируют «где-то 19% с небольшим» территории, в Луганской Народной Республике российским войскам осталось освободить 0,13% территории. По его словам, в Запорожской и Херсонской областях ВСУ контролируют 24−25% территорий субъекта. Позже военный Марочко уточнял ТАСС, что ВСУ контролируют небольшой «безлюдный клочок» ЛНР.