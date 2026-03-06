Марочко: ВСУ пытаются проникнуть вглубь обороны ВС РФ в Сватовском районе ЛНР

2 октября 2025 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что в Донецкой Народной Республике украинские войска контролируют «где-то 19% с небольшим» территории, в Луганской Народной Республике российским войскам осталось освободить 0,13% территории. По его словам, в Запорожской и Херсонской областях ВСУ контролируют 24−25% территорий субъекта. Позже военный Марочко уточнял ТАСС, что ВСУ контролируют небольшой «безлюдный клочок» ЛНР.