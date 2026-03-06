Генерал Хайрудинов: росгвардейцы сутки удерживали плацдарм через реку

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Подразделение Росгвардии в ходе специальной военной операции провело штурм территории противника через реку и сутки удерживало плацдарм, что позволило ВС РФ продавить фронт. Об этом в интервью ТАСС сообщил командир ордена Жукова бригады оперативного назначения Центрального округа Росгвардии генерал-майор, Герой России Сергей Хайрудинов.
«Мы в составе штурмового отряда осуществили штурмовые действия через реку, захватили плацдарм, в течение суток удерживали его», — сказал он. В это же время Министерству обороны на фланге удалось навести переправу через реку. «Тем самым фронт был продавлен. Наши подразделения перешли реку и продолжили свое наступление», — рассказал Хайрудинов.
Полный текст интервью опубликован на сайте.