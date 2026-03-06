Президент ЦАР Туадера: Россия помогла республике избежать госпереворота

Российские инструкторы помогли Силам обороны Центрально-Африканской Республики (ЦАР) подавить мятежников и предотвратить силовой захват власти в стране. Об этом в интервью ТАСС заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, отметив, что Россия поддерживала республику в трудные и критические моменты с 2020 года.