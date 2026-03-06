Президент ЦАР Туадера: Россия помогла республике избежать госпереворота

Российские инструкторы помогли Силам обороны Центрально-Африканской Республики (ЦАР) подавить мятежников и предотвратить силовой захват власти в стране. Об этом в интервью ТАСС заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, отметив, что Россия поддерживала республику в трудные и критические моменты с 2020 года.
По словам политика, в том же году страна столкнулась с мятежом Коалиции патриотов за перемены, которая стремилась дестабилизировать республику и помешать жителям страны прийти на избирательные участки.
«При поддержке российских инструкторов наши силы обороны и безопасности смогли сорвать эту попытку и укрепить безопасность», — сказал глава государства.
5 марта в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера.
В феврале Туадера заявил в интервью RT о значительном вкладе России в безопасность республики.