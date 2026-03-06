Глава РФПИ заявил о провале давления Запада на энергетику России

Дмитриев также отметил, что государства, которые продолжили сотрудничество с Россией в энергетике, приняли стратегически правильное решение. По его мнению, такие страны смогут легче пережить возможные энергетические кризисы и будут лучше подготовлены к будущим изменениям на рынке.