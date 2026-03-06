ВСУ сбросили дроны на людей в Херсонской области, два человека погибли

В Алёшках Херсонской области ВСУ совершили очередное кровавое преступление, сбросив дроны прямо на людей, которые собрались у продовольственного магазина перед открытием. В результате, по предварительным данным, два человека погибли, 12 — ранены.
«Искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим оказывается медицинская помощь в Алёшкинской ЦРБ. Двое тяжелораненых отправлены в Скадовскую ЦРБ», — написал в своём Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
Ранее сообщалось, что в Севастополе в результате атаки ВСУ ранены ребёнок и пожилой мужчина. Позже стало известно о девяти пострадавших.
Кроме того, поступила информация о том, что сбитый украинский БПЛА в Севастополе был начинён поражающими элементами.