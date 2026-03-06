Страны ЕАЭС усиливают регулирование естественных монополий

На заседании Консультативного комитета по естественным монополиям под председательством министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбека Кожошева рассмотрен проект доклада о проделанной работе в сфере естественных монополий за 2025 год, передает DKNews.kz.