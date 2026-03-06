Ричмонд
Страны ЕАЭС усиливают регулирование естественных монополий

На заседании Консультативного комитета по естественным монополиям под председательством министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбека Кожошева рассмотрен проект доклада о проделанной работе в сфере естественных монополий за 2025 год, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Законодательная и регуляторная работа.

Согласно представленному документу, государства — члены Евразийского экономического союза продолжают активную законотворческую и регуляторную деятельность.

Она связана с функционированием субъектов естественных монополий в ключевых секторах экономики.

Речь идет о железнодорожном транспорте. Энергетике. Других инфраструктурных отраслях.

Экология и энергоэффективность.

Отдельное внимание в докладе уделено экологическим аспектам.

Также вопросам повышения энергоэффективности в сферах естественных монополий.

Гармонизация законодательства стран ЕАЭС.

Участники заседания обсудили проведение научно-исследовательской работы.

Она направлена на оценку и перспективы гармонизации законодательства государств — членов ЕАЭС в сфере регулирования естественных монополий.

Полученные результаты позволят выработать рекомендации для дальнейшей интеграции в данном направлении.

Доклад для Высшего Евразийского экономического совета.

Подготовленный доклад будет направлен на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета.

Документ готовится в соответствии с подпунктом 5 пункта 20 Протокола о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий.

Этот протокол является приложением № 20 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.