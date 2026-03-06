Страны ЕАЭС усиливают регулирование естественных монополий

Законодательная и регуляторная работа.
Согласно представленному документу, государства — члены Евразийского экономического союза продолжают активную законотворческую и регуляторную деятельность.
Она связана с функционированием субъектов естественных монополий в ключевых секторах экономики.
Речь идет о железнодорожном транспорте. Энергетике. Других инфраструктурных отраслях.
Экология и энергоэффективность.
Отдельное внимание в докладе уделено экологическим аспектам.
Также вопросам повышения энергоэффективности в сферах естественных монополий.
Гармонизация законодательства стран ЕАЭС.
Участники заседания обсудили проведение научно-исследовательской работы.
Она направлена на оценку и перспективы гармонизации законодательства государств — членов ЕАЭС в сфере регулирования естественных монополий.
Полученные результаты позволят выработать рекомендации для дальнейшей интеграции в данном направлении.
Доклад для Высшего Евразийского экономического совета.
Подготовленный доклад будет направлен на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета.
Документ готовится в соответствии с подпунктом 5 пункта 20 Протокола о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий.
Этот протокол является приложением № 20 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.