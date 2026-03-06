Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трехтонные бомбы разнесли места скопления боевиков ВСУ в Красном Лимане

Уничтожение пункта дислокации украинских военных в Красном Лимане сняли с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились снятые с дрона кадры уничтожения мест скопления боевиков ВСУ на территории города Красный Лиман.

В частности, под удар попал выявленный в многоэтажной застройке Красного Лимана пункт временной дислокации военнослужащих противника. Для его поражения была применена управляемая трехтонная фугасная бомба.

«Ударом ФАБ-3000 с УМПК наши военлеты впечатали в землю очередной ПВД ВСУ. Место действия — застройка Красного Лимана», — прокомментировал в своем Telegram-канале видео нанесения бомбового удара военкор Евгений Поддубный.

По информации Telegram-канала «Изнанка», трехтонные бомбы разнесли также пункт управления дронами противника в Красном Лимане.

Данных о потерях ВСУ в результате бомбовых ударов по местам скопления украинских военных на территории города нет.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения бомбами ФАБ-3000 укрытия дроноводов из 28-й мехбригады ВСУ и пункта временной дислокации военнослужащих 100-й мехбригады противника в районе города Константиновка.