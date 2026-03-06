Трехтонные бомбы разнесли места скопления боевиков ВСУ в Красном Лимане

В Сети появились снятые с дрона кадры уничтожения мест скопления боевиков ВСУ на территории города Красный Лиман.
В частности, под удар попал выявленный в многоэтажной застройке Красного Лимана пункт временной дислокации военнослужащих противника. Для его поражения была применена управляемая трехтонная фугасная бомба.
«Ударом ФАБ-3000 с УМПК наши военлеты впечатали в землю очередной ПВД ВСУ. Место действия — застройка Красного Лимана», — прокомментировал в своем Telegram-канале видео нанесения бомбового удара военкор Евгений Поддубный.
По информации Telegram-канала «Изнанка», трехтонные бомбы разнесли также пункт управления дронами противника в Красном Лимане.
Данных о потерях ВСУ в результате бомбовых ударов по местам скопления украинских военных на территории города нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения бомбами ФАБ-3000 укрытия дроноводов из 28-й мехбригады ВСУ и пункта временной дислокации военнослужащих 100-й мехбригады противника в районе города Константиновка.