Офис Мелони: Италия сыграет ведущую роль в процессе восстановления Украины

Италия будет играть ведущую роль в процессе восстановления Украины, говорится в заявлении офиса премьер-министра страны Джорджи Мелони по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Зеленский при этом, как отмечается, поблагодарил Италию за отправку экстренной помощи для поддержки энергетического сектора Украины.

Ранее Мелони заявляла, что до решения территориального вопроса по Украине ещё далеко.

В феврале посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что объёмы военной поддержки, направляемой Римом Киеву, приобрели характер беспрерывного потока и в денежном эквиваленте приближаются к €4 млрд.

