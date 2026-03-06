Лукашенко: Беларусь заинтересована развивать сотрудничество с Ганой

Лукашенко особо отметил лидерство Махамы и его инициативы по реформированию сферы госуправления и экономики, а также по стабилизации финансовой системы, улучшению соцподдержки и борьбе с незаконной добычей природных ресурсов.
Это, по его словам, является положительными факторами в деле укрепления суверенитета, экономической и продовольственной безопасности Ганы.
Белорусский лидер также подчеркнул заинтересованность Минска расширять двусторонние контакты, развивать сотрудничество в таких сферах, как сельское хозяйство, промкооперация, нефтехимия, и в других отраслях взаимного интереса.
«Уверен, углублению связей будет способствовать активизация деятельности по реализации совместных проектов», — считает глава белорусского государства.
Лукашенко пожелал президенту Ганы здоровья и успехов, а народу этой страны — мира и прогресса.
Возможный визит
Ранее состоялся первый в истории двусторонних отношений рабочий визит главы МИД Беларуси Максима Рыженкова в Гану, в рамках которого прошла встреча с президентом этой страны.
В ходе встречи Рыженков передал от главы белорусского государства личное приглашение посетить Минск.
Махама принял приглашение и предложил согласовать конкретные даты этого визита по дипломатическим каналам. Президент считает, что этот визит может придать мощный импульс развитию двусторонних отношений.