Лукашенко: Беларусь заинтересована развивать сотрудничество с Ганой

МИНСК, 6 мар — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко от себя лично и от всех белорусов поздравил коллегу из Ганы Джона Драмани Махаму с Днем Независимости, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik

Лукашенко особо отметил лидерство Махамы и его инициативы по реформированию сферы госуправления и экономики, а также по стабилизации финансовой системы, улучшению соцподдержки и борьбе с незаконной добычей природных ресурсов.

Это, по его словам, является положительными факторами в деле укрепления суверенитета, экономической и продовольственной безопасности Ганы.

Белорусский лидер также подчеркнул заинтересованность Минска расширять двусторонние контакты, развивать сотрудничество в таких сферах, как сельское хозяйство, промкооперация, нефтехимия, и в других отраслях взаимного интереса.

«Уверен, углублению связей будет способствовать активизация деятельности по реализации совместных проектов», — считает глава белорусского государства.

Лукашенко пожелал президенту Ганы здоровья и успехов, а народу этой страны — мира и прогресса.

Возможный визит

Ранее состоялся первый в истории двусторонних отношений рабочий визит главы МИД Беларуси Максима Рыженкова в Гану, в рамках которого прошла встреча с президентом этой страны.

В ходе встречи Рыженков передал от главы белорусского государства личное приглашение посетить Минск.

Махама принял приглашение и предложил согласовать конкретные даты этого визита по дипломатическим каналам. Президент считает, что этот визит может придать мощный импульс развитию двусторонних отношений.

