В США заявили об ударе по иранскому кораблю — носителю беспилотников

Американские военные нанесли удар по иранскому кораблю — носителю беспилотников, сообщает Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

Информация об этом появилась на странице СЕНТКОМ в соцсети Х.

«Иранский корабль — носитель беспилотников, размером примерно с авианосец времён Второй мировой войны, был атакован и сейчас охвачен огнём», — говорится в заявлении.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США потопили 24 иранских корабля.

Также он отметил, что Ирану на восстановление после ударов потребуется десять лет.

