Чинкуини: Франция оказалась под ударом, передав США базы для войны с Ираном

Власти Франции сделали свои базы на Ближнем Востоке законной военной целью после того, как поделились ими с США. Об этом сказал в комментарии aif.ru экс-сотрудник французской контртеррористической разведки капитан в отставке Николя Чинкуини.
Руководство Франции после колебаний разрешило самолетам США размещаться на ее базах на Ближнем Востоке. Ранее президент европейской страны Эммануэль Макрон раскритиковал действия США и Израиля, указав на нарушения международного права.
«С тех пор как Франция объявила о разрешении США использовать свои авиабазы на Ближнем Востоке, эти базы, на мой взгляд, стали законными целями. Они также законны с точки зрения Ирана, который уже нанес удары по военным объектам в невоюющих странах, участвовавших в западной агрессии с 28 февраля», — сказал в комментарии aif.ru Николя Чинкуини.
Утром 28 февраля 2026 года США и Израиль начали военную операцию против Ирана, атаковав Тегеран, Исфахан и другие города. Целью были ядерные объекты, штабы КСИР и резиденция аятоллы Али Хаменеи, который погиб. Президент Трамп объявил о начале операции «Эпическая ярость» для уничтожения ракетной программы Ирана. В ответ Иран атаковал Израиль и американские базы в Бахрейне, Кувейте, ОАЭ и Катаре.