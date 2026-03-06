Ричмонд
Чинкуини: Франция оказалась под ударом, передав США базы для войны с Ираном

Чинкуини: решение Макрона передать базы США сделало Францию законной целью для Ирана. Париж колебался, но разрешил — и теперь рискует попасть под удар. Эксперт объяснил, почему авиабазы в ОАЭ и Катаре могут быть атакованы.

Источник: Аргументы и факты

Власти Франции сделали свои базы на Ближнем Востоке законной военной целью после того, как поделились ими с США. Об этом сказал в комментарии aif.ru экс-сотрудник французской контртеррористической разведки капитан в отставке Николя Чинкуини.

Руководство Франции после колебаний разрешило самолетам США размещаться на ее базах на Ближнем Востоке. Ранее президент европейской страны Эммануэль Макрон раскритиковал действия США и Израиля, указав на нарушения международного права.

«С тех пор как Франция объявила о разрешении США использовать свои авиабазы на Ближнем Востоке, эти базы, на мой взгляд, стали законными целями. Они также законны с точки зрения Ирана, который уже нанес удары по военным объектам в невоюющих странах, участвовавших в западной агрессии с 28 февраля», — сказал в комментарии aif.ru Николя Чинкуини.

Утром 28 февраля 2026 года США и Израиль начали военную операцию против Ирана, атаковав Тегеран, Исфахан и другие города. Целью были ядерные объекты, штабы КСИР и резиденция аятоллы Али Хаменеи, который погиб. Президент Трамп объявил о начале операции «Эпическая ярость» для уничтожения ракетной программы Ирана. В ответ Иран атаковал Израиль и американские базы в Бахрейне, Кувейте, ОАЭ и Катаре.

