Чинкуини: Франция оказалась под ударом, передав США базы для войны с Ираном

«С тех пор как Франция объявила о разрешении США использовать свои авиабазы на Ближнем Востоке, эти базы, на мой взгляд, стали законными целями. Они также законны с точки зрения Ирана, который уже нанес удары по военным объектам в невоюющих странах, участвовавших в западной агрессии с 28 февраля», — сказал в комментарии aif.ru Николя Чинкуини.