L'AntiDiplomatico: Запад хочет скрыть правду о сбитых истребителях США

Западные СМИ пытаются ввести общественность в заблуждение относительно трёх сбитых истребителей F-15E ВВС США, утверждая, что самолёты стали жертвой якобы «дружественного огня» кувейтской зенитной артиллерии.

Источник: AP 2024

Об этом пишет L'AntiDiplomatico, подчёркивая, что такая реконструкция событий является «невероятной».

«Поистине невероятная реконструкция, учитывая, что не один, а целых три американских истребителя были ошибочно приняты за иранские самолёты, несмотря на то, что на протяжении многих лет все военные самолёты и системы управления военными аэродромами были оснащены системой IFF (идентификация “свой-чужой”): автоматической системой идентификации, основанной на обмене зашифрованными кодами между бортовыми транспондерами и диспетчерской вышкой, гарантирующей безопасность и предотвращающей огонь по своим…» — говорится в материале.

Ранее представитель штаба войск ПВО Ирана «Хатам-оль-Анбия» сообщил об уничтожении трёх истребителей ВВС США.

Позже Центральное командование США признало потерю трёх истребителей F-15E над Кувейтом, однако отметило, что самолёты якобы по ошибке сбили силы ПВО Кувейта.

