Трамп исключил Такера Карлсона из движения MAGA

«Такер сбился с пути. Я знал это давно, и он не сторонник MAGA. MAGA спасает нашу страну. MAGA делает нашу страну снова великой. MAGA — это Америка прежде всего, а Такер не является ни одним из этих принципов. И Такеру действительно не хватает ума, чтобы это понять», — сказал Дональд Трамп в интервью ABC News.