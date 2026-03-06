Ричмонд
Трамп исключил Такера Карлсона из движения MAGA

Президент США Дональд Трамп сказал, что журналист Такер Карлсон исключен из движения Make America Great Again (MAGA; «Сделаем Америку снова великой»), поскольку тот «сбился с пути».

Источник: AP 2024

«Такер сбился с пути. Я знал это давно, и он не сторонник MAGA. MAGA спасает нашу страну. MAGA делает нашу страну снова великой. MAGA — это Америка прежде всего, а Такер не является ни одним из этих принципов. И Такеру действительно не хватает ума, чтобы это понять», — сказал Дональд Трамп в интервью ABC News.

Ранее Такер Карлсон раскритиковал решение президента США начать совместную с Израилем операцию против Ирана. Журналист назвал удары по Ирану «абсолютно отвратительными и злодейскими».

