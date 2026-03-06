Операция США против Ирана привела к истощению ракет для Patriot

А ранее стало известно, что Соединённые Штаты в ходе войны с Ираном истощили не только запасы Patriot, но и потеряли несколько радаров раннего обнаружения и комплексов THAAD в Катаре, Иордании и ОАЭ. Эксперты отмечают, что потеря радара снижает эффективность THAAD, хотя система остаётся частично функциональной. Радар AN/TPY-2 является ключевым элементом перехвата баллистических ракет и требует значительных затрат времени и ресурсов для замены.