Глава МО Уганды пригрозил тюрьмой мужчинам, встающим на колено при предложении

А ранее фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина заявили, что не собираются повторно праздновать свадьбу. Спортсмен также поделился своим взглядом на любовь. По его словам, со временем отношения становятся глубже и строятся на доверии. Костомаров добавил, что страсть чаще проявляется в начале отношений, а дальнейшее развитие зависит от самих людей и того, что они делают ради сохранения чувств.