Западные СМИ искажают информацию о трех американских истребителях F-15E, сбитых во время боевых действий на Ближнем Востоке. Такое мнение высказало итальянское издание L'AntiDiplomatico.
В публикации утверждается, что версия о том, что самолеты были уничтожены по ошибке кувейтской системой ПВО, вызывает сомнения. Авторы статьи считают, что западные медиа распространяют недостоверную информацию о произошедшем.
Журналисты отмечают, что современные военные самолеты и системы управления аэродромов оснащены системой IFF — системой опознавания «свой-чужой». Она работает за счет обмена зашифрованными сигналами между самолетом и наземными системами и предназначена для предотвращения случаев «дружественного огня».
По мнению авторов статьи, при наличии таких технологий трудно объяснить ситуацию, при которой сразу три американских истребителя могли быть ошибочно приняты за вражеские цели.
Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что три истребителя F-15E были сбиты системой противовоздушной обороны Кувейта по ошибке.
По данным американских военных, инцидент произошел во время боевых действий, сопровождавшихся атаками иранских самолетов, баллистических ракет и беспилотников.
